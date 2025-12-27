¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬µ¢¹ñ¤òÊó¹ð¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤à¤âÆüÊÆÄÌ»»Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î204¾¡¤ËÅþÃ£
MLB¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎX(µìTwitter)¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡£¡Ö¶áÇ¯¤Ï»Ò¶¡Ã£¤â¾®¤µ¤¯¡¢Âç²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Çµ¢¹ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤ÎÆüËÜ¤é¤·¤¤¿©»ö¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤ÄÍÍ»Ò¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë±¦Éª¤Î±ê¾É¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤³¤Ê¤·7·î¤Ëº£µ¨½éÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ»þ´Ö7·î31Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÄÌ»»Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë204¾¡¤ËÅþÃ£¡£º£µ¨¤Ï15»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.38¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Ï12¡Á15¤«·î¤È¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´µÙ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤ÎÂ©»Ò¤âÌîµå¤ÎÆ»¤Ø¡£Éã¤ÈÆ±¤¸¤¯Åê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤ÎÌîµåÉô¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î·ì¶Ú¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±Ô¤µ¤È½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÂ®µå¡¢ÊÑ²½µå¡¢Ìîµå¤ÎIQ¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£