役満、さらにはダブル役満まで見える大チャンスだっただけに、そのアガリには眉がピクつくのも無理はない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第2試合で、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）のフリテンツモを目の当たりにし、思わずびっくりする様子が見られた。

【映像】ライバルのフリテンツモに眉毛をピクつかせる茅森

東1局から3900点をアガり好スタートを切った茅森は東2局、第1ツモの時点で白、中、西が対子になり数牌は4枚だけという偏った手牌をもらった。さらに次巡は發を引き、さらに雰囲気のある様子。早速、中からポンするとさらに南も対子とし、実況・古橋崇志（連盟）も「うわー！これは本当にある！」と大三元・字一色というダブル役満に期待を膨らませた。そして7巡目、發も対子にし「来てる！ダブル役満、リャンシャンテンだ！これはもうヤバい！」と絶叫した。

ただここで待ったをかけたのが阿久津。五・八万待ちでリーチをかけたが、実はこのリーチはフリテン。4巡目に八万を切っており、出アガリはできない状況だ。ただ周囲からはフリテンであることはわからず、警戒せざるを得ない。茅森も、ダブル役満が見えるとはいえ、気にしながら打つ状況に変わった。

その後、茅森は2索をポンして、大三元のイーシャンテンまで近づいた。しかし阿久津が9巡目に五万でツモアガリ。茅森にしてみればビッグチャンスを潰されることになった。話題のシーンはこの直後。開かれた阿久津の手牌を見て、茅森はフリテンであることに気づき両方の眉毛をピクッと動かすリアクション。ファンも「茅森ビックリ」「茅森オコ！」「ぴくっとしたね」と反応していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

