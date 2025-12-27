¤Ï¤ë¤Ê°¦¡¡Æ´¤ì¤ÎÂçÊª²Î¼êÂð¤Ç¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢Êì¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ë´¶¼Õ¤â¡Ö¾¼ÏÂ¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¡¾¼ÏÂ¥â¡¼¥ì¥ÄÅ·¹ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤È¸ø¸À¤¹¤ë²Î¼ê¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯¾¯´ü¤Ï¤Á¤Ó¤Ã¤³²Î¹çÀï¤Ç±é²Î¡¢½÷Áõ¤·¤Æ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ê¤É¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ï¤ë¤Ê¡£ÁÄÊì¤ÈÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á¤ËÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Î½»½ê¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢»¨»ï¤ä½»½êÏ¿¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Î½»½ê¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´Ý½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¡¢¾¾ÅÄÀ»»ÒÂð¤òË¬Ìä¤·¤¿2¿Í¡£ÁÄÊì¤Ï²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ë¡ÖÀ»»Ò¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçºå¤«¤éÂ¹¤ÈÍè¤¿¤«¤é¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢²È¤«¤éÀ»»Ò¤ÎÊì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤À¤Ã¤¿¤éÀ»»Ò¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é±þÀÜ´Ö¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤â°û¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò·ãÇò¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ»»Ò¤ÎÊì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀë¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¤Ç¤â¡È¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Î»þÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡É¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç´õË¾¤ò»ý¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£