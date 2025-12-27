¡È¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¡É¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤òÌÔÈãÈ½¡ª¡ÖÉ¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò0.75¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢12·î19Æü¡£¤À¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢È¯Â°Ê¹ß¡¢±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¤â¤Ã¤È¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢ÊÆ¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÉÍÅÄ¹¨°ì»á¡£¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´ËÏÂºö¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»ß¤Þ¤é¤Ì±ß°Â¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÀ¯¼£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂçÊÑµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ®Î©¤Ï´î¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤ß¤ë¤È¡¢·ÐºÑ¤Î¸¶Íý¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÇÜÀ¯¸¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì°µÎÏ¤ËÆüËÜ¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÊª¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤éÇä¤Ã¤Æ¤â±ß¤¬¹â¤¹¤®¤ì¤Ð³¤³°¤Ë¤ÏÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬º£¤Ï¡¢±ß¤¬°Â¤¹¤®¤Æ¡¢³°¹ñ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢³°¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ç¤â¹â¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï±ß°Â¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Çã¤¤¤¿¤¿¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÉÍÅÄ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2013Ç¯¤Ï1¥É¥ë80±ßÂæ¡£Å¾¤¸¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢150±ßÂæ¤À¡£
¡¡±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢µÞ·ã¤ËÊª²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£ÉÍÅÄ»á¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¡ÖÍø¾å¤²¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êª²Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉÍÅÄ»á¤Î¼çÄ¥¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï12·î18¡Á19Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ºö¶âÍø¤¬0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢±ß°Â¤ÏÀ§Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¶âÍø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤¹ºÝ¤ÎÍø»Ò¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë1¡ó¥¤¥ó¥Õ¥ì¤·¤ÆÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢1¡ó¶âÍø¤òÊ§¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤âÂ»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¶âÍø¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÇ»Ò¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¡¢3¡ó¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢0.75¡ó¤ÎÍø¾å¤²¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¶âÍø¤ò3¡ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢0.75¡ó¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¡Ø¥È¥¥¡¼¥ì¥¤¥È¡Ù¤Ç¡Ø¥È¥¥¡¼¥¹¥â¡¼¥ë¡Ù¡£¤³¤ì¤Ç±ß°Â¤¬À§Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¡Ø¶¸ÍðÊª²Á¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°Û¾ï¤ÊÊª²Á¹âÆ¤ÎºÝ¡¢¸øÄêÊâ¹ç¡ÊÆü¶ä¤«¤é»ÔÃæ¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÂß½Ð¶âÍø¡Ë¤Ï9¡ó¤Û¤É¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Åö»þÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÍÅÄ»á¤Ï¡ÖÊª²Á¤ÎÈÖ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÀÕÌ³¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö·ÐºÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÈºâÀ¯À¯ºö¤ÎÌò³ä¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¹â»Ô¼óÁê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡¹¤Î¶ì¤·¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¸ÄÊÌ¤Ç»Ù±ç¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡ØÁªµó¤ÇÉ¼¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÄÊÌ¤ËµßºÑ¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤òÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶âÍø¤òµó¤²¤Æ±ß¹â¤Ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ§Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ËÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢º¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ËÜÍè¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤ò¤³¤½µßºÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÊýË¡¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡ØÊª²Á°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶âÍø¤òµó¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹ñÌ±¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍèÀ¯ºö¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¡¢Áªµó¤ÎÉ¼¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤òËÜÅö¤Ë¡È·Ñ¾µ¡É¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
