東京女子プロレス２７日の東京・新宿フェイス大会で、風城ハル（１７）が自身初のタッグベルト奪取へ弾みをつけた。

来年１月４日の後楽園ホール大会で愛野ユキ（３１）とタッグを結成し、プリンセスタッグ王者「オーバーイーツ」こと上福ゆき（３２）、上原わかな（２９）組に挑む。２０２３年にデビューした風城は前哨戦として、同期の上原とシングルで対戦した。

互いのタッグパートナーがセコンドに見守る中で、一進一退の攻防を繰り広げる。終盤、上原にバナナピロー（トライアングルランサー）をかけられるも、風城はなんとかロープに足を届かせる。さらにブレーンバスターを食らったが立ち上がり、反撃のフィッシャーマンズスープレックスを決めて３カウントを奪った。

試合後に風城は「最後の前哨戦でシングルで戦えて、すごい緊張とか、いっぱい思うことはある。今の上原わかなを１対１で感じることができて、すごくうれしかった」と納得の表情を見せる。タイトルマッチで王者撃破に向けて「この勢いでパワーを溜めて、１月４日に全部ぶつけたいと思います」と拳を握った。

一方の上原は「今まで負けてメソメソ泣いてたけど、上福さんとベルトを持って防衛して、心も体も強くなったので今はもう泣きません」ときっぱり。「次は一年最初の大事な試合なので、そこで勝って、上福さんと大事なベルトを防衛し続けます」と誓った。