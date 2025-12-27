G1ホープフルステークスでロブチェンが優勝

中央競馬2歳G1ホープフルステークス（芝2000メートル）が27日、中山競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の7番人気ロブチェン（牡・杉山晴）が制した。1戦1勝馬のG1制覇にネット上では衝撃が広がった。

ゴール寸前で強襲した。前半1000メートル1分1秒3とゆったり進んだレース。直線ではアスクエジンバラが抜け出し、その後ろからフォルテアンジェロが襲い掛かる。その背後にインで脚を溜めていたロブチェンがいた。ゴール前で強襲し、しっかり差し切り。クラシックに名乗りを挙げた。

2015年朝日杯FSのリオンディーズ以来となる1戦1勝馬のG1制覇。有馬記念前日の衝撃決着に、ネット上の競馬ファンから驚きのコメントが書き込まれた。

「ワールドプレミア産駒！？」

「ロブチェンは完全にノーマークだわ」

「2歳戦は1戦1勝馬のこれがあるから厄介なんよな」

「まさかのロブチェン！」

「ロブチェン！？」

ロブチェンは父ワールドプレミア、母ソングライティング（母父ジャイアンツコーズウェイ）の血統。



（THE ANSWER編集部）