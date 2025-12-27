¥¯¥ÞÈ¯Ë¤²Ä¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡¢50·ïÄ¶¡¡¥Ï¥ó¥¿¡¼¤äÀìÌç¿¦°÷¤Î³ÎÊÝ²ÝÂê
¡¡¼«¼£ÂÎÈ½ÃÇ¤Ç¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÈ¯Ë¤¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Ï¡¢9·î¤Î²þÀµÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡»Ü¹Ô¤Ë¤è¤ëÀ©ÅÙ³«»Ï¤«¤é12·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç51·ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î¤¬29·ï¤ÈÂ¿¤¯¡¢10¡¢12·î¤Ï³Æ11·ï¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿¤ÈÉ¾²Á¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤äÀìÌç¿¦°÷¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É²ÝÂê¤âµó¤¬¤ë¡£
¡¡ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³·Á¤Î15·ï¤Ç¡¢¿·³ã12·ï¡¢½©ÅÄ6·ï¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£´Ä¶¾Ê¤ÏÀ©ÅÙ³«»ÏÁ°¤Î7·î¡¢È¯Ë¤¼ê½ç¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»Ø¿Ë¤ò¸øÉ½¡£»ÔÄ®Â¼¤ËÂÐ¤·»öÁ°¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ä·±Îý¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£