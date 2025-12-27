「既存艦ベースでコストと工期圧縮」それ前も言ったけど…

アメリカ海軍は2025年12月19日、将来の海軍艦隊を構成する重要な要素として、新たな小型戦闘艦クラス「FF(X)」を導入する計画を発表しました。

【画像】え、ホントに大丈夫!? これが、新たに計画されたフリゲートです

同級は、11月末に建造計画が中止されたコンステレーション級ミサイルフリゲートの代替案となる小型艦艇です。

当初、コンステレーション級は、イタリア海軍が運用するカルロ・ベルガミーニ級をベースに、開発期間の短縮とコストの圧縮を図る計画でした。しかし、アメリカ海軍独自の厳しい性能要件や生存性要求に適合させるための各種装備追加により、建造計画の遅延やコスト増大が問題視されていました。

FF(X)は、こうした問題を解決するため、アメリカ沿岸警備隊が運用するレジェンド級ナショナル・セキュリティ・カッター（NSC）をベースに建造する方針とされた艦艇です。

コンステレーション級は満載排水量約7,000トン級の大型フリゲートでしたが、レジェンド級は満載排水量約4,000トン級で、日本の海上保安庁が保有するつがる型巡視船に近い規模となります。

建造は、レジェンド級の建造を担当したHII（ハンティントン・インガルス・インダストリーズ）が担い、2028年までの進水を目指しています。ジョン・C・フェラン海軍長官は、「実績あるレジェンド級ベースとし成熟した設計を活用することで、遅延なく艦艇を届けることができる」と述べました。またFF(X)の性能については「非常に高い適応性を備えた艦艇である。主な任務は水上戦闘だが、モジュール式ペイロードの搭載能力や無人システムの指揮・運用能力により、幅広い作戦を遂行できる」と説明しました。

なお、計画中止となったコンステレーション級は、当初、フリーダム級およびインディペンデンス級沿海域戦闘艦（LCS）で発生した構造上の問題や運用コスト増大を受け、その代替として計画されたフリゲートでした。今回のFF(X)は、その代替案のさらに代替案にあたる艦艇となります。