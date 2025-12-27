¸¤¤Ë¡Ø¤ª¤ä¤Ä¡ÙÍ¿¤¨¤¹¤®¤ÊÎÌ¤È¤Ï¡©¿©¤Ù²á¤®¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤äÅ¬ÀµÎÌ¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤ËÍ¿¤¨¤¹¤®¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤ÎÎÌ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤Î¤¦¤Á¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬90¡ó¡¢¤ª¤ä¤Ä¤¬10¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀµÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤ä¤Ä¤¬11¡ó°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤ÎÍ¿¤¨¤¹¤®¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÂÎ½Å5kg¤Î¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー350kcal¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¿¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Î¥«¥í¥êー¤ÎÌÜ°Â¤Ï35kcal¤Ç¤¹¡£
¸¤¼ï¡¦Ç¯Îð¡¦·ò¹¯¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°¦¸¤¤ËÅ¬¤·¤¿1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤ò·×»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¾®·¿¸¤¤Ï¥«¥í¥êー²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤ä¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤·¤Ä¤±¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¿¤¨¤¹¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¥«·î¤¯¤é¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎÎÌ¤ä¥«¥í¥êー¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢Äã¥«¥í¥êー¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ë¤è¤ë¸¤¤Ø¤Î°±Æ¶Á
1.ÈîËþ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯
¤ª¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ï¡¢¸¤¤¬ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤âÂå¼Õ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Î¥«¥í¥êー¤Ç¤âÀÝ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢ÈîËþ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢´ØÀá¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êâ¤¯¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ÆµÛ¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÀÁÇÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥Á¥¢¥Îー¥¼¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¾Ã²½´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¤ª¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ï¡¢¸¤¤Î¾Ã²½´ï¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ß¤äÄ²¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤âÅü¼Á¡¦»é¼Á¡¦±öÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»éËÃÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Å¾É²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢µÞÀç¹±ê¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞÀç¹±ê¤Ï¡¢¸¤¤ÎÌ¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯¾É¤«¤é¿ô»þ´Ö¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËýÀç¹±ê¤Î¤¢¤ë¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ë½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Äã»éËÃ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¤ª¤ä¤Ä¤ò¹¥¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÐ¿©
¤ª¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¹¥¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤¬ÊÐ¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÓÏ¹¥À¤Î¹â¤¤¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¤ä¤ÄÍß¤·¤µ¤«¤é¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
1Æü¤ÎÁíÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¤è¤ê¤â¤ª¤ä¤Ä¤òÂ¿¤¯Í¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»ô¤¤¼ç¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥í¥êー¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤ËÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤ª¤ä¤Ä¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ë¤è¤ë¸¤¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò3¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈîËþ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯ ¾Ã²½´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë ¤ª¤ä¤Ä¤ò¹¥¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÐ¿©
¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤È°¦¸¤¤È¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1Æü¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¯¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»é¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±öÊ¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡¢°¦¸¤¤ËÅ¬¤·¤¿ÎÌ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤âÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)