¿ù±ºÂÀÍÛ¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤é¤ÈÄ¹ÃË¤Î15ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¦¹¬¤»²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬15ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö12·î26Æü¤ÏÄ¹ÃË¡¦¥»¥¤¥¢¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡15ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤È8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡½÷¤òÊú¤¯ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡¢¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¹ÃË¡¢¼¡ÃË¡¢»°ÃË¡¢Ä¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³ËÜÈÖ¤ÇÅßµÙ¤ß¤âÊÙ¶¯ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È´èÄ¥¤ì¡Á¡ª¥»¥¤ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö@endlessuuuuuuuu ¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ã¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¨¤ó¤É¤ì¤¹¡×¤¬½ËÊ¡¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤ÈÄÔ¤Ï2007Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂè1»ÒÄ¹½÷¤Î´õ¶õ¡¢10Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ÎÀÄ¶õ¤µ¤ó¡¢13Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ÎÚß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯¤ËÂè4»Ò»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£