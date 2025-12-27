日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

「今年日常生活で一番腹が立ったこと」のテーマで、ヒロミは、妻でタレント・松本伊代のエピソードを述懐。

「うちのママ（松本）も仕事してるんで。掃除する人が週１回、２回は来てくれたりとかするんですけど。で、（業者が）来てる間、片付くじゃないですか？仕事行くじゃないですか。で、戻ってくるんだけど、ちゃんと散らかってるんですよ…」と苦笑した。

ヒロミは「本当に不思議なの。僕はどちらかというとキレイになってる方が落ち着くから。彼女は、たぶん、それ（整理された部屋）が落ち着かないんだと思うんだよね。でも、彼女にしてみると、片付ける人が来る前の日は汚していいんだと思うわけ。明日、来るんだからいいじゃんって。俺はホテルを出る前もキレイにして帰りたいの。彼女はその（散らかってる）方が居やすいんだね…」と話した。

つづけて「（家に）犬もいるんだけど…。（清掃業者が入った直後は）犬だって、そこそこ気を使ってるからね。犬の方が（松本よりも）気を使ってると思うんだよね！だって、俺が帰ると皆、ピシっとするもん…」と明かして笑わせていた。