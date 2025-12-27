Æ£ËÜÈþµ®&¾±»ÊÉ×ºÊ¡ÖÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡×Ä¹ÃË¤ÎÈ¿¹³´ü¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿ÊýË¡¡Ö¤À¤«¤é²¶¤Ï7»þ¤Þ¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢11·î29Æü¤Ë¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Æ£ËÜ¤ÈÉ×¤Î¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ï¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î5Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø2Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÈ¿¹³´ü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¿¤Þ¤ËÈ¯ºî¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¤Ïµ¯¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÈ¿¹³´ü¡ËÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÆ£ËÜ¡£¡Ö¤«¤ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂÐºö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èÈà¡ÊÄ¹ÃË¡Ë¡£¤³¤Ã¤Á¤âº£¤Þ¤Ç6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÊäÂ¡£¡ÖÄ«ÉÔµ¡·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ä¹ÃË¡£Åö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤Ë¡£À¨¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¹Ó¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¡È¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡É¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï7»þ¤Þ¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£