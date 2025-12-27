高橋メアリージュン、両親の写真公開 地元で過ごしたクリスマスショットに「親孝行で素敵」「幸せな空気感が伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2025/12/27】女優の高橋メアリージュンが12月26日、自身のInstagramを更新。両親と地元・滋賀県でクリスマスを過ごした様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】母はフィリピン人 芸能姉弟の37歳長女「親孝行で素敵」両親の写真公開
◆高橋メアリージュン、地元・滋賀で過ごす家族とのクリスマス
高橋は「クリスマスは両親と地元・滋賀県で いつもありがとう」「サブスクでは宿のことなども載せようと思います」と綴り、静かな湖畔を望む場所で過ごす様子を公開。美しい景色を眺めながら食卓を囲む両親の後ろ姿が写されており、穏やかで温かい家族の風景を披露している。
◆高橋メアリージュンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「親孝行で素敵すぎる」「家族を大切にする姿に感動」「後ろ姿から幸せな空気感が伝わってくる」「最高のロケーションで憧れる」「地元愛が伝わる」「素敵なクリスマスですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】