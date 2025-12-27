【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】２７日にサウジアラビアの首都・リヤドで行われるボクシングの大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」で、前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が挑戦する予定だったＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチが、直前で中止となった。ＩＢＦ世界同級王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の公開計量後に体調を崩し、当地の病院に緊急入院したという。代替試合も行われない。

寺地は中止を受け、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「今日の試合中止になりました。期待してくれてる方沢山（たくさん）居たのに残念です」（原文ママ）と無念の思いを記した。

ガルシアは前日計量を５１・６キロでクリアしていたため、王座剥奪（はくだつ）などの措置は取られないとみられる。

寺地はＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者だった７月３０日、リカルド・サンドバル（米国）の挑戦を受け、ダウンを奪いながらも１―２の判定負け。２本のベルトを手放した。しかし２日後の８月１日には「すぐ前を見て歩く気持ちになった」とジムのミーティングで現役続行を報告。スーパーフライ級を新たな戦いの場に選んだ。同級初戦でいきなり巡ってきた世界挑戦のチャンスで、３階級制覇の偉業に挑む予定だった。

ガルシア戦に勝利すれば、かねてから対戦を希望していたパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）３位のＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２５）＝米国、帝拳＝との４団体王座統一戦が実現する可能性もあった。寺地も来たるべきバム戦へ向け「すごいモチベーションが上がりますよね」と胸を躍らせていたが、次戦での対戦は絶望的となった。また寺地はキャリア初の海外での試合に向け、日本をイメージした新デザインのコスチュームも準備していたが、晴れ舞台でのお披露目もお預けとなった。