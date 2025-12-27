【エディオン：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売】 抽選期間：12月25日～2026年1月18日 当選発表 ホビー取扱い店舗：2026年1月30日 エディオンネットショップ：2026年1月23日 購入期限 ホビー取扱い店舗：2026年1月31日～2月8日 エディオンネットショップ：2026年1月23日～1月25日

エディオンは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売を実施している。応募期間は2026年1月18日まで。当選発表は、ホビー取扱い店舗が2026年1月30日、エディオンネットショップが2026年1月23日に行なわれる。

本抽選販売は、「クレジット機能付エディオンカード会員」「あんしん保証会員」「アプリ会員」「ID会員」を対象としており、専用ページより携帯電話番号を入力後、SMSで送られてくる応募サイトから必要情報を入力することで参加できる。

当選発表は、申込み時に選択する「ホビー取扱い店舗」か「エディオンネットショップ」によって発表日が異なり、「ホビー取扱い店舗」「エディオンネットショップ」のどちらも当選者を対象にSMSで告知される。

抽選の注意事項として、1人1回限り、携帯電話1台につき1回限りとなっており、異なる携帯電話番号での申込でも同一人物からの複数の申込があった場合には全ての応募が無効となるほか、エディオンが転売目的と判断した場合にも、全ての応募が無効となる。

(C)創通・サンライズ