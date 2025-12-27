ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¡È¸úÎ¨¤è¤¯Ãù¤á¤ë¥³¥Ä¡É¡£7¡ó´Ô¸µ¡¦20ÇÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³èÍÑË¡
¡¡¥Ý¥¤³è·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ý¥¤³è¡¢ÆÃµ»¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤Ï110Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÀáÌó¤È¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¡×¤ÇÃù¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡¡2024Ç¯4·î¡¢T¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åý¹ç¤·¿·V¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏV¥Ý¥¤¥ó¥È´ØÏ¢¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡V¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ï¡¢Visa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇV¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢iD¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¥ÀèÊ§¤¤¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤òV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥º¸å¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¥ÀèÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞV¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉáÃÊ»È¤¤¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î»²²ÃÊýË¡
¡¡¤½¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥¢¥×¥ê»Ä¹â200±ßÊ¬¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤ÈV¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢·È¡¢£¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤òON¤Ë¤·¤ÆV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¡¢¤Î3¤Ä¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤Ï·ÀÌóÈÖ¹æ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¢ª¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ¢·ÈºÑ¤ß¤Î¿Í¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¡£¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤òON¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ1±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢3·îËö¤´¤í¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤Î»Ä¹â¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥×¥ê¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¼ÂÁ©ÇÉ¤¬¶µ¤¨¤ë¸¤¤»²²ÃË¡¤È»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³èÍÑ½Ñ
¡¡ËÍ¤ÏV¥Ý¥¤¥ó¥È¤òWAON POINT¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¡¢Ëè·î20Æü¤Î¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Î¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾¯³Û¤Î·èºÑ¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»²²Ã¸å¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤ÏOFF¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤òOFF¤Ë¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÇÅ´Æ»7¡ó´Ô¸µ¤Ë¡ª
¡¡¤Ê¤ª¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÈÖÃù¤Þ¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç7¡ó¤â´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ê¤É¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÅ´Æ»¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢7¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤äOlive¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅ´Æ»¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ì¤Ð¡¢¸åÆü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢14,286±ß¤Þ¤Ç¤Î¾è¼Ö¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥«¡¼¥É¤òÊ£¿ôËç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎËç¿ôÊ¬1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð´ØÅì¤À¤ÈÅìµÞÅÅÅ´¡¢ÅìµþÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¾è¤ëÏ©Àþ¤¬ÂÐ¾Ý¤«¤É¤¦¤«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¡×¤ÇÃù¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡¡2024Ç¯4·î¡¢T¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åý¹ç¤·¿·V¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡V¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ï¡¢Visa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇV¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢iD¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¥ÀèÊ§¤¤¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤òV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥º¸å¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¥ÀèÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞV¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉáÃÊ»È¤¤¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î»²²ÃÊýË¡
¡¡¤½¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥¢¥×¥ê»Ä¹â200±ßÊ¬¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤ÈV¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢·È¡¢£¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤òON¤Ë¤·¤ÆV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¡¢¤Î3¤Ä¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤Ï·ÀÌóÈÖ¹æ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¢ª¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ¢·ÈºÑ¤ß¤Î¿Í¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¡£¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤òON¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ1±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢3·îËö¤´¤í¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¥¢¥×¥ê¤Î»Ä¹â¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥×¥ê¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¼ÂÁ©ÇÉ¤¬¶µ¤¨¤ë¸¤¤»²²ÃË¡¤È»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³èÍÑ½Ñ
¡¡ËÍ¤ÏV¥Ý¥¤¥ó¥È¤òWAON POINT¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¡¢Ëè·î20Æü¤Î¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤Î¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈPay¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾¯³Û¤Î·èºÑ¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»²²Ã¸å¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤ÏOFF¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤òOFF¤Ë¤·¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ÇÅ´Æ»7¡ó´Ô¸µ¤Ë¡ª
¡¡¤Ê¤ª¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÈÖÃù¤Þ¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç7¡ó¤â´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ê¤É¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÅ´Æ»¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢7¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤äOlive¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅ´Æ»¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ì¤Ð¡¢¸åÆü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢14,286±ß¤Þ¤Ç¤Î¾è¼Ö¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥«¡¼¥É¤òÊ£¿ôËç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎËç¿ôÊ¬1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð´ØÅì¤À¤ÈÅìµÞÅÅÅ´¡¢ÅìµþÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¾è¤ëÏ©Àþ¤¬ÂÐ¾Ý¤«¤É¤¦¤«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£