¡ÒÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡ª¡Ö¾ï½¬ÈÈ¤Î²ÄÇ½À¡×¡ÖÂçµ¬ÌÏÇã¼ý»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡12·î26Æü¡¢ÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¿Ø±Ä¤Ç¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¡ÖÏ«Ì³Èñ¡×»Ù½Ð¤¬13¿ÍÊ¬¡Ê·×13Ëü±ß¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äÀßÈë½ñ¤¬Å¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤·ÐÍý½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡25Æü¤Ë¤ÏÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Î13¿Í¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤µºÜºï½ü¤ÎÄûÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÂÎ¡¢¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¡ÖÏ«Ì³Èñ¡×»Ù½Ð¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£11·î5Æü¤Ë¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¡Ê64¡Ë¤¬ºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸øÁªË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤ÎÁíÌ³Âç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â8000Ëü±ß¡È»ÈÅÓ±£¤·¡É¡×¤ä¡Ö1Ç¯¤ÇÀ¯¼£»ñ¶â1300Ëü¤ò²ñ¿©¤Ë»ÈÍÑ¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¸å¤ËÄó½Ð¤·¤¿Áªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµõµ¶µÆþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤À¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î´Æ»ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Áªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎÓ»á¤Î¿Ø±Ä¤ÏÏ«Ì³Èñ¤È¤·¤ÆÌó316Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â123¿Í¡Ê½ÅÊ£´Þ¤à¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼´Æ»ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×¤À¡£
¡¡¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼´Æ»ë¡¡10/17¡¢10/26¡×¤ÈÌ¾ÌÜ¤¬µ¤µ¤ì¡¢1Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áªµó¶èÆâ¤ÎÄ¹Ìç»Ôºß½»¤ÎA»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î´Æ»ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤ÎÎÓ¤µ¤ó¤ÎÁªµó¤Ç¤â¤·¤È¤é¤ó¤è¡£Íê¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤¤·¡×
¡¡Æ±¤¸ÃÏ¶è¤Ç¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤êÂå¡×¤Î5000±ß¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼´Æ»ëÂå¡×¤È¤·¤Æ¤â5000±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿B»á¤â¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤ë¤Î¤ÏÃÏ°è¤Î»ÙÉôÄ¹¤µ¤ó¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ½éÆü¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Î¸«²ó¤ê¤ÏÍê¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ï¡×
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿11¿Í¤Î¤¦¤Á8¿Í¤¬¡Ö°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬¼ÂÂÖ¤ÈÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¸Î°Õ¤Ëµõµ¶¤òµºÜ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Øµõµ¶µÆþ¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë
¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¿À¸Í³Ø±¡Âç¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¸Î°Õ¤Ëµõµ¶¤òµºÜ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸øÁªË¡Âè246¾ò¤Î¡Øµõµ¶µÆþ¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼°Ý»ý´ÉÍý¡Ù¤Ø¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¸øÁªË¡199¾ò¤Î2¤¬¶Ø¤¸¤ë¡¢Áªµó¶èÆâ¤Î¼Ô¤Ø¤Î°ãË¡¤Ê¡Ø´óÉí¡Ù¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âË¡Äê·º¤Ï3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ç¤¹¡×
ÎÓ»öÌ³½ê¤Ï¡Ä¡Ö¸øÁªË¡¾åÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¡×
¡¡ÎÓ»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´¼ÁÌä¤Î·ï¤Ï¡¢¸ø±Ä·Ç¼¨ÈÄ¤ËÁªµó±¿Æ°ÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢ÔÌÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤Ê¤Éµ¡³£ÅªÏ«Ì³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÁªÂÐ»öÌ³¶É¤«¤é»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤ÇÏ«ÄÂ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÁªË¡¾åÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó11·î6Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ»á¤Î½°±¡Áª¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿µõµ¶µºÜ¡¢°ãË¡¤Ê´óÉí¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿Æ°°÷Çã¼ý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
