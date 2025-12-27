¼«Ì±¡¢²ò»¶È÷¤¨¶õÇò¶è¤ØÍÊÎ©²ÃÂ®¡¡°Ý¿·ÃÏ¸µ¤â¡¢¸øÌÀÁª½Ð¶è¤ÏµÚ¤Ó¹ø
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¬ÉÔºß¤Î¶õÇò¶è¤Ø¤ÎÍÊÎ©ºî¶È¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹¥Ä´¤Ê»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤ËÈ÷¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇÌó30¤Î¶õÇò¶è¤¬¤¢¤ê¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ´´Éô¤é¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¸øÊç¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢2024Ç¯½°±¡Áª¤Ç¸øÌÀÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿4Áªµó¶è¤Ç¤ÏÁªÇ¤¤òÊÝÎ±¡£Ï¢Î©Î¥Ã¦¸å¤â°ìÄê¤Î´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡ÖµÚ¤Ó¹ø¡×¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ïº£·î¡¢°Ý¿·¤ÎÃæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤äÁ°¸¶À¿»ÊÁ°¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÃÏ¸µ¤ò´Þ¤àµþÅÔ¤ÈÂçºå¤Î·×6Áªµó¶è¤Ç¡¢¸øÇ§Í½Äê¼Ô¤È¤Ê¤ëÁªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤ò¸øÊç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï23Æü¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë´Ø¤·¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÄ´À°¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÄÏÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤âÈÝÄêÅª¤À¡£
¡¡17Æü¤Ë¤Ï¶õÇò¶è¤À¤Ã¤¿µÜ¾ë4¶è¡¢Ä¹Ìî2¶è¡¢°¦ÃÎ7¶è¤Î»ÙÉôÄ¹¤Ë¿¹²¼ÀéÎ¤´Ä¶À¯Ì³´±¡¢¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÆ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë»á¡¢ÎëÌÚ½ß»Ê¸µÁíÌ³Áê¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁª¤ó¤À¡£