¡ÔÎÓË§Àµ¡¦ÁíÌ³Âç¿Ã¤¬¤ªÏÍ¤Ó¼áÌÀ¡Õ½µ´©Ê¸½Õ¤¬¤Ä¤«¤ó¤À¡Ö±¿Æ°°÷Çã¼ý¡×µ¿ÏÇ¤Î¼ÂÂÖ¡ÄÈë½ñ¤é¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¸½Ìò»ÔµÄ¤Î¡È½ÅÍ×¾Ú¸À¡É¡Ö»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬Íè¤ë¤«¤é¡×
¡Ò¡ÒÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¤¬¼Õºá¡ÓÄûÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Ï«Ì³Èñ¡×¤È¤Ï¡©¢ª²Í¶õ¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼´Æ»ëÂå¡×¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö´Æ»ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤·¤È¤é¤ó¤è¡×¡Ú¡È¸øÁªË¡°ãÈ¿¡Éµ¿ÏÇ¡Û¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡12·î26Æü¡¢ÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¿Ø±Ä¤Ç¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¡ÖÏ«Ì³Èñ¡×»Ù½Ð¤¬13¿ÍÊ¬¡Ê·×13Ëü±ß¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»äÀßÈë½ñ¤¬Å¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤·ÐÍý½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡25Æü¤Ë¤ÏÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Î13¿Í¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤µºÜºï½ü¤ÎÄûÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÂÎ¡¢¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¡ÖÏ«Ì³Èñ¡×»Ù½Ð¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£11·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇÂè2ÃÆµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ºò½©¤Î½°±¡Áª¤ò¤á¤°¤ê¡¢»³¸ý3¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¡Ê64¡Ë¤Ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡Ê±¿Æ°°÷Çã¼ý¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤ÏÎÓ»á¤Î¿Ø±ÄÃæ¿õ¤äÈë½ñ¤é¤¬Íí¤ß¡¢ÁÈ¿¥Åª´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
岸田正雄総裁大臣
¡Ö»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬Íè¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×
¡¡¤³¤Îµ¿ÏÇ¤Ï¡¢ÎÓ»á¤¬ºò½©¤Î½°±¡Áª¤Ç¡ÖÏ«Ì³Èñ¡×¤ò·×269¿Í¤Ë·×316Ëü±ß»Ù½Ð¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×Åù¤ÎÌ¾ÌÜ¤È¼ÂÂÖ¤È¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÁªµó¥«¡¼¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ·Àâ¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Áªµó±¿Æ°¤ÏÌµÊó½·¤¬¸¶Â§¤Ç¡¢¡ÖÏ«Ì³Èñ¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤ê¤Ê¤É¤Îºî¶È°Ê³°¤ÎÁªµó¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤ÆÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸øÁªË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±¿Æ°°÷Çã¼ý¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï»ö°Æ¤ÎÁÈ¿¥À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÌòÃÏÊýµÄ°÷¤ä¼«Ì±ÅÞ¤Î»ÙÉôÄ¹¤é¡¢ÎÓ»á¤ÎÁªµó¤Ç³ÆÃÏ°è¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¿Í¡¹¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤Î»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔµÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö²¶¤¬»Ø¼¨¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬Íè¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤À¡£°ãË¡¤È¸À¤¦¤Ê¤é²þ¤á¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¸©Çë»Ô¤Î¼«Ì±ÅÞ»ÙÉô´´Éô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÎÓ»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤ëÈë½ñ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Øº£Ç¯¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ù¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò»ÙÉô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡¾åÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¡×
¡¡ÎÓ»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÁªÂÐ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ø±Ä·Ç¼¨ÈÄ¤ËÁªµó±¿Æ°ÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢ÔÌÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤Ê¤Éµ¡³£ÅªÏ«Ì³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÁªÂÐ»öÌ³¶É¤«¤é»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤ÇÏ«ÄÂ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇ§¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¾åÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¼èºà¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÖÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¡×¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤½ÅÍ×¾Ú¸À¤¬Â³¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÓ»á¿Ø±Ä¤Î¡Ö»Ø¼¨¡×¡¢¤½¤·¤ÆÈë½ñ¤¬Íí¤à¶âÁ¬¤äÎÎ¼ý½ñ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó13Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ»á¤Ø¤ÎÄÉµÚ¥¹¥¯¡¼¥×Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2025年11月20日号)