¤¨¤Ê¤³¡Ö¤ªÁ°¤Ïº£¹¹²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×£Ø¥Þ¥¹¥¤¥Ö½ä¤ë°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ô¤·¤ã¤ê
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò¤á¤°¤ë»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ô¤·¤ã¤ê¤È°ìÊ¸¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï24Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÅöÆü¡¢2¤ÄÌÜ¤Î»Å»ö¾ì(¤·¤«¤â¤Þ¤À°Å¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª)¤Ç¡¡ÆÍÁ³¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ç¤ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ»£¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£´ù¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ª¤Ç¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¼«»£¤ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö·Ð¸³¾å¡¢¥¯¥ê¥Ü¥Ã¥Á¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿Í´Ö¤Û¤É¼ÂºÝ¤Ï¿¿µÕ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¡¢¤É¤ó¤Þ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¨¤Ê¤³¤Ï¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÅºÉÕ¤·¡Ö¤ªÁ°¤Ïº£¹¹²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÊÖ¤·¶¯¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¤¨¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥×¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹¥¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ëw¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£