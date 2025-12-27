¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¡×¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¥µ»¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©Åö¤Æ¤¿¤é¸ºÅÀ¡¢¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡Ä
¡¡Áê¼ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¡£º£½©¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢µþÅÔÉÜÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ý¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿µþÅÔ¤Î¥Á¡¼¥à
¡¡¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï·«¤ê½Ð¤·¤¿·ý¤òÀ£»ß¤á¤¹¤ë¡£Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ºÅÀ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¹¶·âÂ¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ËËÉ¸æÆ°ºî¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¹¶·âÂ¦¤Ë²ÃÅÀ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¡ÀÎ¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ë¤±¤¬¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÀ¸³¶¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤¬2021Ç¯¤«¤é¸Ä¿ÍÀï¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï½é¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢9·î¤ËµÜºê¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥¥Ã¥º¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊÃæ¹âÀ¸¡Ë¡¢¥ä¥ó¥°¡Ê18¡Á45ºÐ¡Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê45ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Î4ÉôÌç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3Àï¤·¤Æ2¾¡¤·¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡£µþÅÔ¤«¤é¤Ï¡¢µþÅÔÀ¾±¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡ÊµþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¡Ë½êÂ°¤Î7¿Í¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤äÂçºåÉÜ¤Ê¤É¤«¤é7¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼¿Ã±Ñ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡á±¦µþ¶è¡á¤é3¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Í½Áª¥ê¡¼¥°¤ò3°Ì¤ÇÆÍÇË¡£Í½Áª¤Ç¿³È½¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Ë²ÃÅÀ¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬ÀÏ¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ë¤ÏµþÅÔ¤Èºë¶Ì¤Î2¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂçÉÕÂ°¹â1Ç¯¤Îº£°æÏ¡¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¡á¾åµþ¶è¡á¤é4¿Í¤¬Î×¤ó¤À¡£»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ä¤¤Áê¼ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åö¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï10·î24Æü¤ËµþÅÔ»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¾¾°æ¹§¼£»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤ËÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£°æ¤µ¤ó¤Ï»Ö¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÀº¿ÀÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¡ØÅö¤Æ¤ëÊý¡Ù¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÉÜÆâ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼¡¤Î³§¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ú¥·¥Ë¥¢¡ÛÄÔ´õÂåÈþ¡ÊÂçÄÅ»Ô¡Ë¡¢Ááº´Çî¹¬¡Ê±§¼£»Ô¡Ë
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ûº´ÌîÍÛµ°¡Ê¼·¾òÃæ1Ç¯¡Ë¡¢º´ÌîÁÏµ°¡ÊÆ±¡Ë¡¢µµ°æÍ¥¿Í¡ÊËª¥±²¬Ãæ1Ç¯¡Ë
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿µþÅÔ¿·Ê¹¡Ë