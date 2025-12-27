¡Ú´ÚÎ®¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯DAY6¤ÎÄÉ²Ã¸ø±éÈ¯É½¡¡ÍèÇ¯£´·î¤ËÅìµþ¡¢£¶·î¤Ë¿À¸Í
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×DAY6¡Ê¥Ç¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅÃÏ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
½êÂ°´ë¶ÈJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï26Æü¡¢¡ÖDAY6 10th Anniversary Tour¡ÝThe DECADE¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯4·î25¡Á26Æü¤Ëµþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡¢6·î20¡Á21Æü¤ËGLION ARENA KOBE¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
8·î30¡Á31Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Î¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤ò¤Ø¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î17¡Á18Æü¤Ë¹á¹Á¡¢Æ±24Æü¤Ë¥Þ¥Ë¥é¡¢Æ±31Æü¤Ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ë¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿DAY6¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMaybe Tomorrow¡×¡¢Àµµ¬4½¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe DECADE¡×¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLovin' the Christmas¡×¤ÎÈ¯É½¤ò´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£