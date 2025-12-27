つるの剛士、妻特製の“絶品カレー”レシピ紹介 家族の温かい手料理に反響「美味しそう！」「黒ごまカレー珍しい」「作ってみます」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。妻が以前作ってくれたという“すり黒ごまカレー”のレシピを公開し、反響を呼んでいる。
【動画あり】「美味しそう！」つるの剛士が紹介する“絶品カレー”レシピ
つるのは「前に食べた奥さんが作ってくれたすり黒ごまのカレーがめちゃくちゃ美味しかったので、レシピ教えてもらって作ってみた」とつづり、動画を投稿。映像には、豚肉を鍋で炒め、玉ねぎを加えて火を通し、黒ごまを投入して煮込んでいく様子が収められている。とろみのあるルーに青菜が加えられた完成間近の鍋など、家庭的で温かみのある調理風景が印象的だ。
また「レシピ載せておきまーす」と、4人前の材料と作り方の詳細も丁寧に解説している。
この投稿にコメント欄では「美味しそう！今日の夕飯に作りますね」「『つるちゃんカレー』で保存しました」「黒ごまカレー珍しいですね」「めちゃくちゃ美味しそうなカレー」「一年以上越しにようやく知れたカレーレシピ」「レシピありがとうございます 作ってみます」といった反応も寄せられ、家族で挑戦したいという声も多く見られた。
