女優の川口春奈(30)が27日までに自身のインスタグラムを更新。祖母と愛犬との別れを明かした。

24日に最終話が配信されたABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」に出演していた川口。「ご視聴ありがとうございました！どう目に映りどう受け取っていただけるかは人それぞれだと思います。情報過多でSNSがあまりにも強い時代に常に思うことは自分の目で見て聞いて触れて感じたそのフィーリングを大切にしたいなぁとそんな選択をしていけたらと私は思います」と視聴者へメッセージをつづった。

続けて「個人的な話ですがスキャンダルイブ撮影中に大好きな祖母と相棒アムちゃんとお別れしました」と報告。「こころを保つことに必死だったけどスタッフキャスト現場のすべてのみんなに支えられて最高の環境で最高の作品を作れたこと参加させていただけたこと本当に感謝でいっぱいです」と周囲への感謝をつづり「この作品がこれからもずっとずっと誰かの光になれば、誰かのこころのなかで生きつづけますように」とした。

川口は7月にインスタグラムで愛犬アムちゃんの死去を発表。「私の20代を支えてくれ見守ってくれ彩ってくれ癒しをくれ愛をくれた」と記していた。