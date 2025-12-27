2024年7月に結婚を発表した、元乃木坂46でタレントの高山一実（31）と知的エンタメ集団「QuizKnock」のふくらP（32）が、離婚を発表した。2人はそれぞれSNSを更新し、コメントを発表。高山は、次のように報告した。

【映像】高山一実・ふくらP離婚を発表 両者のSNSコメント

「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします。結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」（高山一実）

ふくらPは、次のようにコメントしている。

「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりました事をご報告いたします。今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」（ふくらP）

2人は12月29日に離婚を公表する予定だったそうだが、一部で報道が出たため発表に至ったと説明している。

結婚から約1年半後の離婚発表に、ネット上では「早めの決断に納得してるならそれでいいんじゃないのかな」「結構びっくり」「仕方ないですね。合わなかったんだから」など、様々な声が上がっている。（『ABEMA NEWS』より）