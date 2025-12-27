俳優の川粼麻世さんが自身のブログで、GACKTさん主催の忘年会に出席したことを綴っています。

麻世さんは「毎年恒例のGACKTの忘年会に招待を頂き行ってきたよ」と報告。くじ運が悪いという麻世さんがビンゴに参加すると「今回はGACKTが導いてくれたのかビンゴが当たった」と大喜び。









「当たったのはGACKTがプロデュースする美顔器だ」「たるんだ肌がシュッとなりますよと俺の顔を見ながら言うのやめて」と泣笑いの顔文字を添えています。









夫婦ともどもこの美顔器を使おうという麻世さんは「GACKTには学ぶことが多い」「カリスマ性は勿論 統制力や知識 美意識 技術や人間性」と感銘を隠さず「今回は指定席でGACKTが俺を隣にしてくれたので」「いつもより沢山話せた GACKTありがとう」と感謝を伝えています。









忘年会の中身は「今回は焼肉屋で美味しい肉を食べてからの」「恒例のテキーラ祭りで皆さん盛り上がってたよ」と、麻世さんは充実の年末を伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】