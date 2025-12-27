ÉÍÅÄ²í¸ù¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥³¥Ö¥¯¥í¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¡Ä¡×
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ54Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤Ëºæ»ÔÆâ¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏºæÅì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶å·îÈ¬Æü¡×¡£ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡¦¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¹õÅÄ½Ó²ð¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¡£Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¡¼¤â¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¥³¥Ö¥¯¥í¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¤ÎÂ³¤¤ò¡×¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ËüÇî¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ²ñ´üÃæ¤âËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÏËüÇî¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×Â¦¤È¤ÎºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¡¢ÉÍÅÄ¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙ¶È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉÍÅÄ¤Ï¡ÖËüÇî¤Ï¤Û¤ó¤È¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢¹õÅÄ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¡Ö¤Í¡¢¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÉÍÅÄ¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¤Ä¤é¤ì¤Æ¹õÅÄ¤âÇú¾Ð¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ë¤·¤¿¡£