サウジアラビアで行われるボクシングの「The Ring V: Night of the Samurai」に出場するWBC・IBF世界バンタム級前統一王者の中谷潤人選手が26日、前日計量を行いました。

プロ戦績31戦無敗24KOの中谷選手は前戦の終了後、保持していた2本の王座を返上。世界スーパーバンタム級へと階級を上げていました。

階級変更後初となる試合へ、計量を終えた中谷選手は「ちょっと落としすぎたかなという感覚はあります」とコメント。それでも「計量の体重計乗る前に（水分を）500くらいとってリカバリーを早めにできた」と話しました。また、「バンタムに上げた初戦の時と同じ感覚。計量終わってすぐに動けるなという感覚はあります」と順調な調整ぶりをアピールしました。

続けて、試合を前日に控えた現在の心境を問われると「明日が待ち遠しい。いいパフォーマンスができるという感覚はすごくあるので、あとは自分を信じきってリングに上がるだけです」と自信みなぎるコメント。プレッシャーを感じるかという質問に対しても「まったく（ない）。やってきたことを出すだけなので。やってきたことしか出ないと思いますしその辺は流れに身を任せて存分に楽しんで勝利したいと思います」と意気込みました。

中谷選手の相手は、20戦無敗、18KOと高いKO率を誇るメキシコのセバスチャン・エルナンデス選手。計量を終えた様子を見た中谷選手は「減量疲れというのは多少見えた」と印象を話しました。