¾åÅÄåºÀ¤¡¡³Æ¹ñÂåÉ½Â·¤¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÊä¶¯¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤«¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î´é¤Ö¤ì¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÊä¶¯¥ê¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ó£ï£ã£ã£å£ò¡¡£î£å£÷£ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È£³Ç¯ÌÜ¤Î¾åÅÄ¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»ºÃæ¡£³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï£±£¸¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²°Ì¤Ë¤Ï£·ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥»¥á¥Ë¥ç¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êä¶¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥à¥·¥å¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¢¥¤¥´¡¼¥ê¡¦¥Á¥¢¥´¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥³¥é¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î´é¤Ö¤ì¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½£Æ£×¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¾åÅÄ¤ò»ØÆ³¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£