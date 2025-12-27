◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山・芝２０００メートル、良）

１７年にＧ１に昇格した２歳戦は牡馬１６頭立てで争われ、７番人気で松山弘平騎手騎乗のロブチェン（栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）がゴール前で差し切って、無傷２連勝でＧ１初制覇を飾った。１７年のＧ１昇格後、１戦１勝馬の制覇は初めて。新種牡馬のワールドプレミア産駒初のＧ１制覇となった。勝ち時計は、２分１秒０。

２着は４番人気のフォルテアンジェロ（トム・マーカンド騎手）、３着は９番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）だった。３連単の配当が３６万８１８０円の波乱となった。

松山弘平騎手（ロブチェン＝１着）「ありがとうございます。うれしいです。馬が本当によく頑張ってくれて、昨年は杉山厩舎の馬（ジョバンニ）で２着だったんですが、（今年は）勝利することができてすごくうれしくて、こみ上げてくるものがありました。スタートだけしっかり決めてあげて、あとは馬のリズムで走りたいなと思っていて、折り合っていましたし、いい形で脚はたまっていたと思います。最後はかわしてくれという気持ちと、調教でもいい脚を使っていたので、届いてくれって気持ちでした。新馬は重馬場だったので参考外なところもありましたけど、きれいな馬場でもいい脚を使ってくれましたし、まだ緩さはありますが、もっと成長できると思うので、楽しみです。（自身は今年Ｇ１・３勝で）自分でもびっくりですけど、たくさんいい馬に乗せていただいているので。あした（有馬記念はタスティエーラ騎乗）も頑張ります」