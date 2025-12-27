裏那圭氏による人気漫画「ガチアクタ」の舞台公式サイトが27日に更新され、「企画における一部表現について」と題した声明を発表。一部表現やキャスティングを巡る意見に対して「人種や民族、文化を差別・軽視する意図は一切ございません」と強調した。同じ声明を英語でも発表した。

同舞台公式サイトで「平素より舞台『ガチアクタ』を応援いただき、誠にありがとうございます。舞台『ガチアクタ』の企画における一部表現について、様々なご意見を頂戴しておりますが本作ならびに関係者一同に、人種や民族、文化を差別・軽視する意図は一切ございません」と説明した。

続けて「本作は原作漫画の世界観を尊重しつつ、舞台表現として再構築したフィクション作品です。登場人物に関しては原作漫画における国籍や人種の設定の有無を原作者にも確認した上で本作の制作を行っております。登場人物の造形や演出上の表現は、特定の人種・民族・文化を模することを目的としたものではなく、作品世界に基づく創作表現として構成されています」とし、理解を求めた。

また、キャスティングについても「国籍や人種を理由とした意図的な排除や差別的な選別を行った事実はございません」とし、「舞台作品としての表現力や役柄への適性を重視し、原作者や演出家との協議の上で、製作委員会で総合的に判断した結果であることをご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。

最後に「なお、本作に関わるキャスト・スタッフなど特定の個人に対する誹謗中傷や、人格を否定するような言動はお控えください」と呼びかけ「今後も関係者一同、誠実に作品と向き合い、より多くの方に安心して楽しんでいただける舞台づくりに努めてまいります」と結んだ。

同舞台を巡っては、一部海外ファンがSNS上で肌の色が黒いキャラクターに黒人俳優がキャスティングされなかったことに対する批判を展開。Xには海外ユーザーによる「意図的じゃない人種差別も、やっぱり人種差別」「黒人俳優をキャスティングしなかったのか」などの意見が書き込まれていた。