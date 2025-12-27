ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡Ä


ÍÄÆëÀ÷¤ÎËþÎ¤Æà¤Ë¼ø¤«¤êº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤µ¤ª¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ö½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ËþÎ¤Æà¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿¤µ¤ª¤ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤ò½ä¤Ã¤ÆËþÎ¤Æà¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ä¤¤¤Ë·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Í§¾ð¤Ï½¤Éü¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡©

ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ä½÷Í§Ã£¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤¢¥ß¥ó¡¢¤µ¤ª¤êÃø¤Î¡Ø¥Ç¥ê¥«¥·¡¼³§Ìµ¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Û¥ó¥Ã¥È¼«¸ÊÃæ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ä


»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ


¤³¤Î»Ò¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤Ê»Ò¤À¤ï¡Ä


¤É¤¦¤¹¤ë¡©


º£²ó¤Î·ï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁêÅö¤À¤è¤Í¡Ä


º£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡Ä


¡Ø¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡Ù


