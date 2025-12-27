Ãæ¹ñ¤Î½ÐÁ°¶È³¦¤Ç¿Ê¤à¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡×¡Ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤¬Ìó350±ß¡¡°Â¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¡È²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¡É¤¬
Ãæ¹ñ¤ÇÀ¹¤ó¤Ê¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¡£Ãë»þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÈÍøÍÑµÒ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¸÷·Ê¤â¡£¶¥Áè·ã²½¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¤ï¤º¤«350±ßÄø¤Ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡È°Â¤¹¤®¤ë¡ÉÇÛÁ÷ÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£ÇÛÃ£°÷¤ÎÌ©Ãå¤Ç¸«¤¨¤¿²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤È¤Ï¡£¡ÊNNNËÌµþ»Ù¶É ºä¸µÎ¼ÂÀ¡Ë
¢£Ãë»þ¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬»¦Åþ¡ª ¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡ÖËèÆüÍøÍÑ¡×
Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤äÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡ÊÃæ¹ñÌ¾¤Ç¡Ö¥ï¥¤¥Þ¥¤¡×¡Ë¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¿©»ö¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢30Ê¬Äø¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¤ªÃë»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ëÁ°¤Ë¤Ï¡È¼õ¤±¼è¤êÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¡É¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¿©»ö¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿ÇÛÃ£°÷¤ä¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê°Â¤¯¤ÆÊØÍø¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö½Ð¶ÐÆü¤Ï´ðËÜ¡¢Íê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ï³°¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê°Â¤¤¡×
¡ÖËèÆü¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¡£°û¿©Å¹¤Î¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÏÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤À¤·¡×
Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤Î°ßÂÞ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºÇ¶á¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤¬ÇÛÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤ÇÌó350±ß¡ª¡© Ãæ¹ñ¤Çº£¡¢ÃíÌÜ¤Î¡È·ã°Â¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É
¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢Ãæ¹ñÌ¾¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥Ï¥ª¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡£¤½¤³¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È Ìó350±ß¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó Ìó200±ß¡×¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¤Û¤É¤Î°Â¤µ¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É°Â¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¡ÖÅ¹Â¦¤¬ÃíÊ¸¤¬°ìÄê¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤ë¡£°ìµ¤¤ËÂçÎÌ¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¡¢°Â¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯»ä¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È Ìó350±ß¡×¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢1»þ´Ö¸å¤ËÇÛÃ£°÷¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£ÆÏ¤¤¤¿¿©»ö¤ò¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÄÉáÄÌ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¡£Ãæ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥Ê¥²¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤ªÌ£¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÄÃæ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¥Á¥¥ó¥Õ¥é¥¤¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥·¥ç¥¦¤¬¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç°Â¤¤¤Î¤«¡£°Â¤µ¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£°Â¤µ¤Î°ì°ø¤Ë¡È°Â¤¹¤®¤ë¡ÉÇÛÁ÷ÎÁ ÇÛÃ£°÷¤¿¤Á¤Î¼Â¾ð¤Ï¡©
ËÌµþ»ÔÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¥Ð¥¤¥¯¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÇÛÃ£°÷¤Î¤â¤Î¤À¡£Æ»Ï©¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¶È³¦Âç¼ê3¼Ò¤Î²«¡¢ÀÄ¡¢ÀÖ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤¿ÇÛÃ£°÷¤¬¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥ó¥Á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°û¿©Å¹¤«¤é10¸Ä°Ê¾å¤ÎÂÞ¤òÊú¤¨¤¿ÇÛÃ£°÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î²ÙÊª¤«¤´¤Ë¤ÏÆþ¤êÀÚ¤é¤º¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¹Óµ»¤â¡Ä¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤Ç¤â30Ê¬¤Û¤É¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
ÇÛÃ£°÷¤Î¼Â¾ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌµþ¤Î¤¹¤°ÎÙ¡¢²ÏËÌ¾Ê¤«¤é½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë²¦¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¡£»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ3¤«·î¤Î¿·¿ÍÇÛÃ£°÷¤À¡£
²¦¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÏËèÄ«9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤é¤»Â³¤±¡¢½ª¤ï¤ê¤Ï¿¼Ìë0»þ¡£Åß¤ÎËÌµþ¤Îµ¤²¹¤ÏÄ«¤ÈÌë¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¡£¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤é¤»¤ì¤Ð´¨É÷¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¡¢²á¹ó¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤À¡£
¢£ºÊ¤È1ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÎ¥¤ì½Ð²Ô¤®¡Ä»þµë¡È400±ß¡É¤Ç·îµÙ2Æü
°Â¤¹¤®¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èà¤é¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇÛÁ÷ÎÁ¤À¡£°ìÆü¤Î²Ô¤®¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£°ìÆü30·ï¤Û¤É¤ÎÇÛÃ£¤ò¤³¤Ê¤·¡¢²Ô¤®¤ÏÂ¿¤¯¤Æ6000±ß¡£»þµë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«400±ß¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÏÂç¼ê3¼Ò¤¬¤·Îõ¤Ê¶¥Áè¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²áÅÙ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤ÇÇÛÁ÷ÎÁ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²¦¤µ¤ó¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤ËÃÏ¸µ¤Ç·úÃÛ¸½¾ì¤ä°û¿©Å¹¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÌµþ¤Ç¤Î½Ð²Ô¤®¤ò·è°Õ¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÇÛÃ£°÷¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ3¤«·î¡£°ìÆü15»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤È´¨¤µ¤ÇÂÎ¤Ï¾ï¤Ë¸Â³¦¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÏÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿ºÊ¤È¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯1ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¤Û¤ÜÁ´³ÛÁ÷¶â¤¹¤ë¡£·î¤ÎµÙ¤ß¤Ï2Æü¤Î¤ß¡£¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌë¤ËºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤À¤±¡¢É½¾ð¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤À¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ä¼«Ê¬¤¬°Î¤½¤¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¢£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö£²ÃÊ¥Ù¥Ã¥É ¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿¹ü¤·¤«¡Ä¡×
ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤¿Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½»¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤¬¡ÖÂç²È¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼èºà¸å¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Éô²°¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¢Á³¤È¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ë¡¢½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¡£ÇÛÃ£°÷10¿Í¤Û¤É¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸Ä¿Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¹ü¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢°ì¼ï¤ÎÄü¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
Ç®¡¹¤Î¿©»ö¤¬ÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤é30Ê¬¤ÇÆÏ¤¯ÊØÍø¤µ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î°Â¤µ¤Ç¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ëËþÂ´¶¡£¤½¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤¿¤Á¤Î²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï2026Ç¯¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¡ÖÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¡×¤ò³«¤¡¢¡ÖÊª²Á¤ò¹çÍýÅª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î½ÅÍ×¤Ê´ÑÅÀ¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ìÂÐºö¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÃ£°÷¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÏ«Æ¯¤Ë¸«¹ç¤¦Êó½·¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£