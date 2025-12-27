Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡×²áµîºÇÄã¡¡½»´Ä¶¤äÀ¸³è½¬´·ÊÑ²½¤«
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤ËÎå¤à²ÈÄí¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¶ÁÝÂç¼ê¥À¥¹¥¥ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯Ëö¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï51.1¡ó¤ÇÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê09Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½»´Ä¶¤äÀ¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤òÀê¤á¤ÆºÇÂ¿¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï»Ò°é¤Æ¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥¹¥¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Ï³Ë²ÈÂ²²½¤ä½»Âð¤ÎÍÎ¼¼²½¤Ç½¬´·¤¬Çö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¡ÖÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï13.2¡ó¤Ç4ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÁ´¹ñ20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷·×Ìó4Àé¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¿Ò¤Í¤¿»öÁ°¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢7³ä¤¬¡Ö¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤Ç·×²è¤òÃÇÇ°¤·¤¿²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï»þÃ»¤ò°Õ¼±¤·¼ê·Ú¤ÊÁÝ½ü¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¤¬º£Ç¯È¯Çä¤·¤¿¥Õ¥í¥¢ÍÑ¥¦¥¨¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤äÌý±ø¤ì¤Ê¤ÉÀ¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë¤´¤ß¤ò1Ëç¤Ç¼è¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬Çä¤ê¤À¡£Âç²¦À½»æ¤â¤«¤é¿¡¤¤È¿å¿¡¤¤¬Î¢É½¤Ç1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÝ½ü¥·¡¼¥È¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£