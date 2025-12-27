¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ¼Í¥Á´¸òÂå¤Ë¡¡¡ÈÁ°Ç¤¼Ô¡É¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÎáÏÂÈÇ¡ÉÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ
¡¡2026Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢½©ËÜ¼£»á¸¶ºî¤Î¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¡Ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤¬¡¢12·î20Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÁµµÉü³è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿·¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á°ºî¤ÇÎ¾ÄÅ¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»²±¡µÄ°÷¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¡²è¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬1976Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¤Î¤¬1996Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¤Î50¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¤Î30¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤®¤ã¤í¤Ã¤×¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¿·¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¡£¡È¿·¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ËÀ¼Í¥¿Ø¤âÁí¼è¤ÃÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢2026Ç¯9·î¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÁ°ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Î¾ÄÅ´ªµÈ¤ÎÀ¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¼ÒÌ±ÅÞÉûÅÞ¼ó¤Î¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»á¤À¡£Á°ºî¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤Ê¤é¡¢Î¾ÄÅ¤ÎÀ¼¤¬¥é¥µ¡¼¥ë»á¤ÎÀ¼¤ÇÇ¾ÆâÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Ï¡¢12·î26Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Ï¡ÔÀ¼Í¥°ì¿·¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢°ìÉô¤Ë¡Ö¥é¥µ¡¼¥ë¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÀ¼Í¥¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ô»ä¤Ï¤³¤Î»ö¤ò2Ç¯Á°¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ãÊÖ¤ê¡×¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤â»ä¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Î©¸õÊä¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Õ¤È¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¼ÒÌ±ÅÞ¤«¤éÈæÎã¶è¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÔÎ¾ÄÅ´ªµÈ¤ÎÀ¼¤Ï¤â¤¦½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤âÎ©¸õÊä¤Ø¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Õ¤È¡¢»²±¡Áª½ÐÇÏ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤Áµµ¤Î¥¥ã¥¹¥È°ì¿·¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ô½©ËÜÀèÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥¢¥Ë¥á¤Î¸æÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢26Æü»þÅÀ¤Ç769Ëü²ó¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÁ°ºî¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÊÒ²¬µÁÏ¯»á¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¥é¥µ¡¼¥ë»á¤ËÊÖ¿®¤·¡¢Î¾ÄÅ¤ÎÀ¼¤Ë¥é¥µ¡¼¥ë»á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Î¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÒ²¬»á¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÁ°ºî¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¡¢Î¾ÄÅ¤ÎÀ¼Í¥¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ØÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»÷¹ç¤¦ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤Ë¤â»²²Ã¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤«¤±¡¢¥é¥µ¡¼¥ë»á¤ò´Þ¤à3¿Í¤«¤é»²²Ã¤Î´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼Çµï¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÊ¹¤¤¤¿½©ËÜ¼£ÀèÀ¸¤¬¡Ø»²²Ã¼Ô¤Ç»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¥é¥µ¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ù¤È¡¢½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥é¥µ¡¼¥ë»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ø¿·¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÎ¾ÄÅ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£