ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢Å·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¡¡¸ø±é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ÖÏÃ·Ý¤âÅ·ºÍ¡¢³¨¤¬À¨¤¤¤Í¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡Ê68¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÀÐÇË»á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÊª¤ÎÀÐÇËÌÐ¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¼Ò²ñÉ÷»É¥³¥ó¥È½¸ÃÄ¡Ö¥¶¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤¬¤è¤¯½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö»äÆüÍË¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡£¡ØÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¾Ð¤¤Ç¼¤á¡Ù¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¤ó¤À¤ï¡¼¡×¤È28Æü¤Ë¸ø±é¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ¡ËÜ¥Ò¥Ç¤ÏÀÐÇË»á¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤é¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢Å·ºÍ¤Ç¤¹¤è¡¢¥Û¥ó¥È¡×¤ÈÀÐÇË»á¡£¡Ö¸øÇ§¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯Ä¹Ìî¤Ë¡¢¡ÖÏÃ·Ý¤âÅ·ºÍ¤À¤·¤Í¡¢¤Þ¤¿³¨¤¬À¨¤¤¤Í¡¢Å·ºÍ¤À¤Í¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¡£Ê¡ËÜ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¤ë¤È¤¢¤¢¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£