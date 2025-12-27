¥Õ¥£¥Õ¥£¡ÖÃæ¹ñ¤âËÜÀ¤ò½Ð¤·°ÕÃÏ°¹ñ²È¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¹â»Ô¼óÁê¡ÖÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¡×¤Ï¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¡×
¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¹ñÊõµé¤ËÉÝÉÝÉÝ¤ï¤¤¡ªËü¹ñ¡ÈÂçÌäÂê¡ÉÇîÍ÷²ñ2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼óÁê´±Å¡´´Éô¤¬¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿µ¼ÔÃÄ¤ÎÈó¸ø¼°¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥ª¥Õ¥ì¥³È¯¸À¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¥±¥Ä¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤ÆÆ°¤¯¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´íµ¡´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð³ËÊÝÍ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤À¤È¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÄÏÀ¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ª¥Õ¥ì¥³È¯¸À¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤Ï¡ÖµÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤âËÜÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£°ÕÃÏ°¹ñ²È¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤·¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£