Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月27日は、夏は冷たい飲み物や冷凍食品の持ち運び、冬は温かいドリンクの保温まで、季節を問わず活躍する、山善（YAMAZEN）製「ELEIN（エレイン） ポータブル保冷温庫 35L（YFR-DC350）」がお得に登場しています。

山善 ELEIN ポータブル保冷温庫 ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 35L (AC/DC/バッテリー 3WAY電源) -18℃~60℃ 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 保温機能付き ソーラーパネル接続可能 キャスター付き ブルーグレー YFR-DC350 44,800円 （26％オフ）

−18℃〜60℃まで対応した、冷凍・冷蔵・保温を1台でカバーする山善のポータブル保冷温庫が26％オフに！

−18℃冷凍から60℃保温まで1台で対応するオールシーズン仕様の山善（YAMAZEN）製「ELEIN（エレイン） ポータブル保冷温庫 35L（YFR-DC350）」が、現在、Amazonで26％オフに！

冷凍庫として使う場合は−18℃、冷蔵庫としては2〜8℃、保温庫としては60℃に設定可能。夏は冷たい飲み物や冷凍食品の持ち運び、冬は温かいドリンクの保温まで、季節を問わず活躍します。

容量は35Lと十分で、350ml缶なら51本、500mlペットボトルなら31本、2Lペットボトルなら8本を収納可能。庫内サイズは幅29×奥行29×高さ37cmと、まとめ買いやアウトドア用途でも余裕のある設計です。

家・車・屋外で使える3WAY電源と、キャスター付きの高い機動力も魅力！

電源は家庭用AC電源、車のシガーソケット、専用電池パック（別売）の3WAYに対応。バッテリーは最大2個装着可能で、0℃設定時は1個で約3時間10分、2個で約7時間の連続運転が可能です。−18℃設定では最大3時間20分、60℃保温では最大4時間35分と、コードレスでも十分実用的ですよ。

本体経由でのバッテリー充電や、ソーラーパネル（別売）充電にも対応します。本体側面には折りたたみ式ハンドルとキャスターを搭載し、35Lの大容量でも移動はスムーズ。USB-A（5V/1.0A）出力も備え、スマートフォンの簡易充電にも使えます。

なお、上記の表示価格は2025年12月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

