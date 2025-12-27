近藤千尋、TBS田村真子アナの結婚祝福「幸せな気持ち」夫・ジャンポケ太田との3ショットも公開
【モデルプレス＝2025/12/27】モデルの近藤千尋が27日、自身のInstagramを更新。TBSアナウンサーの田村真子の結婚を祝福した。
【写真】人気夫婦、結婚した「ラヴィット！」出演美人アナを祝福
田村アナは26日に自身のInstagramを通じて結婚を発表し、その30分後に放送が始まった同局系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）で生報告。同日、本番組に出演していた近藤は今回の投稿で「まこちん ご結婚おめでとう」と祝福し、「幸せな気持ちにさせてくれて本当にありがとう」とつづった。さらに花束を持った田村アナを夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と囲んだ3ショットも公開し、「ひーぼぉくんも親戚のおじさんの気分だよって言っています笑笑」と明かした。
田村アナは、Instagramを通じて「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります」と伝えた。（modelpress編集部）
◆近藤千尋、田村真子アナの結婚祝福
◆田村真子アナ、結婚発表
