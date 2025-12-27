森香澄、色白美脚際立つショーパンセットアップ姿に熱視線「憧れ」「まっすぐで綺麗」
【モデルプレス＝2025/12/27】フリーアナウンサーの森香澄が12月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショートパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳フリーアナ「本当に綺麗」ショーパンからまっすぐ美脚
森は「1日遅れですが、、Merry Christmas」とクリスマスの挨拶を添えて、日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜）の出演を告知。「最近の衣装たちも載せます」と紹介し、スラリと伸びた美しい脚が際立つショートパンツのセットアップ姿など、計9スタイルの衣装を披露している。
この投稿に「衣装のバリエーションが豊富」「憧れ」「まっすぐで綺麗」「どのコーデも似合ってる」「脚のラインが本当に綺麗」「輝いている」「見惚れた」「いろんなスタイルが楽しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳フリーアナ「本当に綺麗」ショーパンからまっすぐ美脚
◆森香澄、美脚際立つ
森は「1日遅れですが、、Merry Christmas」とクリスマスの挨拶を添えて、日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜）の出演を告知。「最近の衣装たちも載せます」と紹介し、スラリと伸びた美しい脚が際立つショートパンツのセットアップ姿など、計9スタイルの衣装を披露している。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿に「衣装のバリエーションが豊富」「憧れ」「まっすぐで綺麗」「どのコーデも似合ってる」「脚のラインが本当に綺麗」「輝いている」「見惚れた」「いろんなスタイルが楽しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】