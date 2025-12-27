3年間『お手の訓練』を続けてきたネコちゃん→手を出されると…笑えるやり取りの瞬間が24万再生「やってやるよ感」「可愛すぎるｗ」
体重が9キロのモフモフな猫さん。そんな猫さんに、飼い主さんが3年間も根気強くお手の練習をし続けたところ…。
自然と笑みがこぼれてしまう光景は、記事執筆時点で24万再生を突破し、「めんどくさかったのかな今までwww」「努力が身を結んだね！」といったコメントが寄せられました。
【動画：3年間『お手の訓練』を続けてきたネコちゃん→手を出されると…笑えるやり取りの瞬間】
3年間の努力を今、見せる時！
TikTokアカウント「9キロのモフモフ怪獣」に投稿されたのは、お手を要求されて何とも言えない表情を見せるノルウェージャンフォレストキャットの猫さんの様子。飼い主さんから"モフモフ怪獣"とも呼ばれるほど、大きな男の子です。
そんな猫さんと飼い主さんは、3年にもわたってお手の練習を続けてきたそう。そこである日、飼い主さんはおやつなしでお手をしてみることに。果たして猫さんは、ちゃんと期待に応えてくれるのでしょうか！？
お手…だよ？
飼い主さんがお手を要求した猫さんは、「ん？」といった表情を浮かべたまま手を見つめてきたとのこと。しかも、そのまますぐにお手をすることなく、豪快なあくびをしていたといいます。猫さん、今はあくびじゃなくてお手だよ？
そんな豪快なあくびをした後に、猫さんは飼い主さんの手の匂いをくんくん。そして、飼い主さんが手を出してから数秒後、やっとお手をしてくれたそうです。思いが通じた飼い主さんは、とても嬉しかったことでしょう！！
その表情やめようか？
ところが、お手をした猫さんの表情を見ると、何とも言えない表情をしていたのだとか。「はぁ、仕方なくお手してあげるにゃ」と言わんばかりの虚無顔を浮かべていたといいます。
まさかの虚無顔でお手をする猫さんの様子には、1.7万件を超える高評価が集まることに。面倒くさそうな表情でお手をした猫さんですが、飼い主さん曰く、そんな気だるげな猫さんもとびっきり可愛かったようです。
投稿には「ほれよっポンッって感じが可愛い」「『もーめんどくさいなー、眠たいのに…はい、これがいいんでしょ！満足した？』って声が聞こえてきて可愛い」「何だこの猫ちゃんイケメンすぎるやん」「やってくれてるのが可愛い過ぎる」といったコメントが寄せられました。
TikTokアカウント「9キロのモフモフ怪獣」では、モフモフ怪獣とも呼ばれる猫さんの甘えん坊な姿やちょっぴりお怒りモードの姿などが投稿されています。
猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「9キロのモフモフ怪獣」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。