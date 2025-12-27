¡ÔÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ1.5²¯±ßÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Î¥Þ¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼µÜºêÎï²Ì»á¡¡·º»ö¹ðÈ¯Á°¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡È²ÈÂ²¤Î°ÛÊÑ¡É
ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï12·î25Æü¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤ä¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤ÉÌó1²¯5700Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈµÜºêÎï²Ì¡É¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÌÚÎï¹áÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤òºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£µÜºê»á¤Ï4»ù¤ò°é¤Æ¤ë¡È¥Þ¥Þ¼Â¶È²È¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÜºê»á¤È¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¹¹ð²ñ¼Ò¡ÖSolarie¡Ê¥½¥é¥ê¥¨¡Ë¡×¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤ò·×¾å¤·¡¢¡Ç21Ç¯1·î´ü¤È¡Ç23Ç¯¡Á¡Ç24Ç¯1·î´ü¤Ë²ñ¼Ò¤Î½êÆÀÌó4²¯9600Ëü±ß¤ò°µ½Ì¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇÌó1²¯2600Ëü±ß¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ç22Ç¯2·î¡Á¡Ç24Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¾ÃÈñÀÇÌó3100Ëü±ß¤òÌÈ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÜºê»á¤ÏÈà½÷¤È¤È¤â¤ËºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¿ÍÃËÀ2¿Í¤Ëµõµ¶¤ÎÎÎ¼ý½ñºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¡¢Ã¦ÀÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¼ê¤·¤¿¶â¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Ãª¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ä¡¢¹âµé¼Ö¤òÇ¼¼Ö¤·¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤ÊµÜºê»á¤Î¡È¥»¥ì¥Ö¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¡É¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô°¼Á¡Õ¡Ô¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¡Õ¤Ê¤É¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
µÜºê»á¤Ï24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢¡Ô¤´Êó¹ð¡Õ¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ô»ä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSolarie¤Î²áµî¤ÎÀÇÌ³¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢´Ø·¸Åö¶É¤è¤ê¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÔËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²á¾¯¿½¹ð¤Î¤´»ØÅ¦¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤Î¤â¤È¡¢É¬Í×¤Ê½¤Àµ¿½¹ð¤ª¤è¤ÓÇ¼ÀÇ¤ËÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¸å¡¢Àµ¤·¤¤¿½¹ð¤òÅ°Äì¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö25Æü¤ËSolarie¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡Ô¤Þ¤¿¡¢GENiS¡¢herbacieÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¤ª¤è¤Ó³Æ¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏËÜ·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ·ï¤È¤Ï´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Õ¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ÆµÜºê»á¤Ï¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÉ×¤Ï¸µEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¹õÌÚ·¼»Ê»á¡Ê45¡Ë¤Ç¡¢Á°É×¤È¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ¸½ºß4»ù¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëµÜºê»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬¡È´é½Ð¤·¡É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¶¡Ã£¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤Û¤Üºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¡É¤Ïº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·º»ö¹ðÈ¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤ë¾¯¤·Á°¤ËÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÃ¦ÀÇ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢µÜºê»á¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ºßÂðµ¯ÁÊ¸å¤â¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç²á¤´¤¹»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÜºê¤µ¤ó¤ä¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈµÜºê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½´ü¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡Ã£¤ò¡ÈÈòÆñ¡É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
°ÊÁ°¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²¿ÅÙ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿µÜºê»á¡£ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤Ïº£¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡¼¡¼¡£