¡¡TBS¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±´ü¤Îå«¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¹¡ªÅÄÂ¼¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤È¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡¡º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¤òÂ´¶È¤·¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤Çºî¤ëÌÀ¤ë¤¤Ä«¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤â¥ê¥¹¥Êー¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤·¤ß¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°¦¤¹¤ëÆ±´ü2¿Í¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Íー¡ª¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÊÌ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤¤Ã¤È¡¢TBS¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¡¢¤è¤¯À²¤ì¤¿º£Æü¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤â¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Èµ¤·¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆ±´ü¤Î±§²ì¿À¥á¥°¡¢ÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡Öº£Æü¤¬»Å»öÇ¼¤á¤À¤Ã¤¿³§ÍÍ¤â¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤è¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Æ±¶É¤òÍèÇ¯1·î¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
