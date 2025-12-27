¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç²¿²ó¤â¡×Éã¿Æ¤Î¼ó¤òÊñÃú¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡¡37ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òºÆÂáÊá¡¡ÇîÂ¿±Ø¶á¤¯
JRÇîÂ¿±Ø¶á¤¯¤Ç72ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤Î¼ó¤òÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢37ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬27Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î¼ò°æÍ´´ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èJÇîÂ¿±ØÅì¤ÎÏ©¾å¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢º´²ì¸©´ð»³Ä®¤Ë½»¤à72ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤Î¼ó¤òÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÄ¾¸å¡¢·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿ÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤òË¬¤ì¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï½Å½ý¤Ç¡¢¸½ºß¤âÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï12·î5Æü¤ËÆþ±¡Ãæ¤ÎÉÂ±¡¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö·ïÅöÆü¤Ï¼«¤éÉã¿Æ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊñÃú¤Ç²¿²ó¤â»É¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£