◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２０２４年ドラフト２位で巨人に入団した浦田俊輔内野手は、今年入社した私が一番会いたかった選手の一人だ。同じ九産大の同級生。在学中は面識がなかったが、６月中旬にＧタウンであいさつすると、「まじっすか」と驚いていた。話してみると、共通の友人がいた事実や学食の話題で盛り上がり、親近感を覚えた。

私はスポーツカメラマンを目指して芸術学部を卒業し、念願の写真部に配属された。学生時代はサッカーばかり撮影していたので、野球の狙い所がほとんど分からず、ルールやスコア付けなどの基本から必死に覚えた。大学野球や高校野球の取材を重ねて夏場には巨人２軍の試合を任せられるようになり、Ｇタウンで浦田と話す機会も増えた。

同じルーキーながら、浦田は開幕１軍を果たし、２２試合に出場。２軍では２割８分の打率に加え、５０メートル５秒８の俊足を生かして２０盗塁をマークする実績を残した。私も９月下旬にようやく“１軍デビュー”。球場で顔を合わせると「今日は２軍の試合ないの？」と冷やかされたのが、少しうれしかった。

１年目を終えて「ベストな状態で臨めない時も試合に出るという、そういうのが大事だと学んだ」という浦田は、来季は「盗塁王はとりたい。もう一度足を磨いて、レギュラー争いに食い込んでいけるように」と１軍定着を狙う。同窓が１軍で頑張っている姿を見ると、私も励みになる。来季は少しでも多く、１軍で活躍している浦田を取材するのが目標の一つだ。（写真担当・渡辺 朋美）

◆渡辺 朋美（わたなべ・ともみ） ２０２５年入社。福岡で４年間暮らしたが、飲んだ後はしょうゆラーメン派。