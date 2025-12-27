Ｕ―２２日本代表が２７日、「ＩＢＡＲＡＫＩ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｃｕｐ２０２５」の決勝戦でＵ―２１ ＡＬＬ ＩＢＡＲＡＫＩ（オール茨城）に６―１で勝利し、優勝した。

ロス五輪世代の大岩剛監督が指揮を執る活動で、初戦はＵ―２１関東大学選抜に５―１で快勝。この日は同戦から先発９人を入れ替え、関東大学選抜戦で直接ＦＫを決めたＭＦ川合徳孟（磐田）、ＰＫを決めたＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）や、主将のＭＦ大関友翔（川崎）、ＤＦ市原吏音（大宮）らが先発に名を連ねた。

先制点はＵ―２２日本代表だった。前半９分、エリア内でＭＦ川合のパスを受けたＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄が右足シュートを冷静にゴールに流し込んで２試合連続ゴールを挙げた。

さらに同１４分には左ウィングのＦＷ横山夢樹（Ｃ大阪）の右アウトサイドパスをＭＦ川合が左足で合わせて追加点。同１７分にはまたも横山が仕掛けからクロスを上げると、ゴール前の混戦から久米遥太（早大）が押し込んで３点目を奪った。その後は押し込まれる場面もあったが無失点に抑えて、前半は３―０で折り返した。

後半は、後半開始から出場したＦＷ道脇豊（ベフェレン）、ＭＦ嶋本悠大（清水）らがゴール前で決定機を迎えるも決められず。

それでも、後半２９分に右ＣＫをＭＦ石渡ネルソン（いわき）が頭で合わせて４―０。同３６分にはゴール前のこぼれ球をＦＷ道脇が押し込んで５点目。同３８分にはＭＦ佐藤龍之介がミドルシュートをたたき込む。終了間際に１失点したが、２試合連続５得点以上で試合を締めくくった。