◇第105回全国高校ラグビー1回戦 常翔学園41―29茗渓学園（2025年12月27日 花園）

あの幻の決勝戦が花園の1回戦で再現され、花園第3グラウンドには多くの観客が集まった。88年度の第68回大会。当時は大工大高だった常翔学園（大阪第二）と茗渓学園（茨城）が決勝で激突することになっていた。だが、89年1月7日の朝、昭和天皇の崩御により、決勝は中止となり、両校優勝となった歴史がある。昭和最後の幻の決勝戦のあとは、互いにこれまで1勝1敗。決着をつけるための戦いだった。

ともに強豪、ともに花園優勝の実績を持つ1回戦の注目対決。過去5度の優勝を経験した常翔学園が前半で3トライを奪い、17―5で折り返すと、後半も着々と加点。後半6分に高校日本代表候補のSH元橋直海（3年）がゴール前に突進すると、No・8山本智輝（2年）がトライを決めた。山本は後半11分にもトライに成功し、茗渓学園を突き放した。

前半15分のトライも合わせ、花園デビュー戦でハットトリックを記録した山本は「強い相手だけど、絶対に前に出て当たり負けはしないと思っていた。前に行く気持ちで相手に負けなかった。伝統あるNo・8なので、気持ちで負けないように頑張った」と最後に笑顔を見せていた。