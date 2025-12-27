¸µAKB48¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡È¥Ð¥¤¥¯³¦¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡É¤ò¼«Éé¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Ë¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Åè²Æ³¤¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÈ¯Çä¡£¡Öº£Ç¯¤Ï·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·¤À¤±¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¼«¿È¤ÎÉ½¾ð¡£ËèÇ¯¼Â²È¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²£¤Î¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¿Åè²È¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¹½¿Þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ë¤â»²²Ã¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£Åö»þ¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤âÀ¨¤¤¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤â¤ß¤ó¤ÊÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âµ×¡¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤ÎAKB¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤Ë²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Åè¤ÏÂç·¿¼«Æ°ÆóÎØÌÈµö¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ð¥¤¥¯½÷»Ò¡×¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î¤ª»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¥Ð¥¤¥¯³¦¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡ÉÊÂ¤ß¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯³¦¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤â¤Ê¤¯¾¡¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯³¦¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£