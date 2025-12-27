ÃÏÊýºß½»¤Î½¢³èÀ¸¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡ÖÅìµþ¶á¹Ù¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î°ã¤¤¡×¡È¸òÄÌÈñ¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¶È³¦¡É¤ò»ÖË¾¤·¤¿·ë²Ì¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÂå¤¬¤É¤ó¤É¤óÍÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡¿·Â´½¢³è¤ÎÁá´ü²½¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»õ»ß¤á¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Ù¥Í¥Ã¥» i-¥¥ã¥ê¥¢¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ödoda¿·Â´¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×µÚ¤Ó¡Ödoda¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö´ë¶È¤Î¿·Â´¡Ê25Â´¡¦26Â´¡ËºÎÍÑ·×²è¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Â´ºÎÍÑ»Üºö¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡Ê¤·¤¿¤¤¡Ë¹àÌÜ¤Ï¡¢¡ÖºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤á¤ë¤³¤È¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Áª¹Í¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ä¹¤Ó¤¯²ÄÇ½À¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅìµþ¤Ë°ì¶Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ÖË¾´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¡Ê26Â´¡Ë¤¬Åö»ö¼ÔÌÜÀþ¤Ç¡ÈÃÏÊýºß½»½¢³èÀ¸¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¢¡¡Ö½éÌÌÀÜ¤ÎÌÌÀÜ´±¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡¡¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£1¼¡Áª¹Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢·Þ¤¨¤¿2¼¡Áª¹Í¤¬½¢³è¤Ç¤Î½éÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÅöÆü¡¢ÌÌÀÜ´±¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢³è¤Î½é²óÌÌÀÜ¤Ç´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×Áê¼ê¤ËÍî¤ÁÃå¤±¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¡Ö¼«¸ÊPR¡×¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡Ê°Ê²¼¡¢¥¬¥¯¥Á¥«¡Ë¡×¤Ê¤É²¦Æ»¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï½½Ê¬¤ËÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ËüÁ´¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ê¬¤À¤±¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÌÌÀÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤ËÅ¸³«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ï²ÈÂ²¹½À®¤äÆþ»îÊý¼°¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌÌÀÜ¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¡×¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢´Î¿´¤Î¼«¸ÊPR¤ä¥¬¥¯¥Á¥«¤Ï°ìÀÚÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ìó1»þ´Ö¤ÎÌÌÀÜ¤Ï½ªÎ»¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆÀ¤é¤ì¤º¡¢É¾²Á´ð½à¤âÆÉ¤ß¼è¤ê¤Å¤é¤¤Áª¹Í¤À¤Ã¤¿¡£²ñÄ¹¤¬½ª»Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÉª¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¢¡¼êÄË¤¤·Ð¸³¤â¡¢µ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿
¡¡½éÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¿·Â´ºÎÍÑ¤ÎÌÌÀÜ¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¸ÊPR¤ä¥¬¥¯¥Á¥«¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁª¹Í¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢½é²ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÌÌÀÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢°Æ¤ÎÄê¤ªµ§¤ê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼êÄË¤¤·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁª¹Í¤Î·Á¼°¤ä½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂç¤¤ÊÀäË¾´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×ÌÌÀÜ´±¤Î¸ÀÍÕ
¡¡»ä¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÀÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿Ê¬Ìî¤¬Éý¹¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ò¤½¤«¤ÊÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¹Í¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
•¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
•·¯¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
•·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾åµ¤Ï¡¢¤É¤³¤«É¡¤Ç¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÌÀÜ¤Î¤¿¤á¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÅìµþ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Åìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊÀäË¾´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿¤·¤ËÅìµþ¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÌÌÀÜ¸å¤Ï¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Í«¤µÀ²¤é¤·¤Ë¡¢µ¢¤ê¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¹Í¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ä¹¤Ó¤¯²ÄÇ½À¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅìµþ¤Ë°ì¶Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ÖË¾´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡Ä¡Ä¡£
¢¡¡Ö½éÌÌÀÜ¤ÎÌÌÀÜ´±¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡¡¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£1¼¡Áª¹Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢·Þ¤¨¤¿2¼¡Áª¹Í¤¬½¢³è¤Ç¤Î½éÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÅöÆü¡¢ÌÌÀÜ´±¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢³è¤Î½é²óÌÌÀÜ¤Ç´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×Áê¼ê¤ËÍî¤ÁÃå¤±¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö»ÖË¾Æ°µ¡¡×¡Ö¼«¸ÊPR¡×¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡Ê°Ê²¼¡¢¥¬¥¯¥Á¥«¡Ë¡×¤Ê¤É²¦Æ»¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï½½Ê¬¤ËÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ËüÁ´¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ê¬¤À¤±¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÌÌÀÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤ËÅ¸³«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ï²ÈÂ²¹½À®¤äÆþ»îÊý¼°¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌÌÀÜ¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¡×¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢´Î¿´¤Î¼«¸ÊPR¤ä¥¬¥¯¥Á¥«¤Ï°ìÀÚÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ìó1»þ´Ö¤ÎÌÌÀÜ¤Ï½ªÎ»¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆÀ¤é¤ì¤º¡¢É¾²Á´ð½à¤âÆÉ¤ß¼è¤ê¤Å¤é¤¤Áª¹Í¤À¤Ã¤¿¡£²ñÄ¹¤¬½ª»Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÉª¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
¢¡¼êÄË¤¤·Ð¸³¤â¡¢µ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿
¡¡½éÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¿·Â´ºÎÍÑ¤ÎÌÌÀÜ¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¸ÊPR¤ä¥¬¥¯¥Á¥«¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁª¹Í¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢½é²ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÌÌÀÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢°Æ¤ÎÄê¤ªµ§¤ê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼êÄË¤¤·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁª¹Í¤Î·Á¼°¤ä½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂç¤¤ÊÀäË¾´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×ÌÌÀÜ´±¤Î¸ÀÍÕ
¡¡»ä¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÀÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿Ê¬Ìî¤¬Éý¹¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ò¤½¤«¤ÊÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¹Í¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
•¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
•·¯¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
•·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾åµ¤Ï¡¢¤É¤³¤«É¡¤Ç¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÌÀÜ¤Î¤¿¤á¤ËÌë¹Ô¥Ð¥¹¤ÇÅìµþ¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Åìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊÀäË¾´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö²¿¤·¤ËÅìµþ¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÌÌÀÜ¸å¤Ï¿©»ö¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Í«¤µÀ²¤é¤·¤Ë¡¢µ¢¤ê¤ÎÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£