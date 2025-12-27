¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤Ë½Ð±é¡£¡È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£

¡¡¿ùÃ«»á¤«¤é¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¹âÂ´¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀµÊá¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÁÛÁü¤â¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½»þÅÀ¤Ç´ÆÆÄ¤À¤ÉÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤ËÂª¤¨¤¿¡£

¡¡°ìÊý¤ÎÀõÂ¼¤â¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£²¶¤¬´ÆÆÄ¤Ã¤ÆÁÛÁü¤Ç¤­¤ë?¡¡Æñ¤·¤¤¤è¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÁ´Á³¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£

¡¡¤¿¤À¡¢¿ùÃ«»á¤«¤é¡Ö°úÂà¤·¤ÆÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÌîµå¤ò¸«¤¿¤é¡Ê´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡Ë²êÀ¸¤¨¤ë¤«¤â¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£