¥ä¥¯¥ë¥ÈÃæÂ¼ÍªÊ¿¡¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡Ê¾Íè¡Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤Ë½Ð±é¡£¡È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤«¤é¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ2¿Í¤¬ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¹âÂ´¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀµÊá¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½»þÅÀ¤Ç´ÆÆÄ¤À¤ÉÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀõÂ¼¤â¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£²¶¤¬´ÆÆÄ¤Ã¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤ë?¡¡Æñ¤·¤¤¤è¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÁ´Á³¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿ùÃ«»á¤«¤é¡Ö°úÂà¤·¤ÆÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÌîµå¤ò¸«¤¿¤é¡Ê´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡Ë²êÀ¸¤¨¤ë¤«¤â¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£